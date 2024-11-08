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AK Parti Milletvekili Faruk Çelik'ten Vali Ergün'e Ziyaret

AK Parti Milletvekili Faruk Çelik'ten Vali Ergün'e Ziyaret
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AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, Artvin Valisi Turan Ergün'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette, Çelik ve Vali Ergün sohbet etti ve yeni görevin hayırlı olması dilendi.

Ak Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, Vali Turan Ergün'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Vali Ergün, makamında bir araya geldiği Milletvekili Faruk Çelik ve AK Parti İl Başkanı Fatih Tahtalı ile sohbet etti.

Çelik, 19 Eylül'de Artvin Valiliğine atanan Ergün'e görevinin hayırlı olması dileğini iletti.

Vali Ergün ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Kaynak: AA / Bayram Sarayoğlu - Güncel
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