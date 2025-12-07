Haberler

Milletvekili Çopuroğlu Meclis'te Kayseri'den gelen öğrencileri misafir etti

Milletvekili Çopuroğlu Meclis'te Kayseri'den gelen öğrencileri misafir etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Ramazan Büyükkılıç Ortaokulu ve Abdullah Gül Üniversitesi'nden gelen 76 öğrenciyi TBMM'de misafir ederek, onlara devlet işleyişini tanıttı.

AK Parti Kayseri Milletvekili ve İçişleri Komisyonu Üyesi Şaban Çopuroğlu, Kayseri'den gelen 76 öğrenciyi TBMM'de ağırladı.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Çopuroğlu, yakın zamanda vefat eden hayırsever Ramazan Büyükkılıç'ın ismini taşıyan okul ile Abdullah Gül Üniversitesinde eğitim gören öğrencileri TBMM'de misafir etti.

TBMM'nin çalışma düzeni hakkında bilgi edinen öğrenciler, komisyon ve genel kurul süreçlerini yerinde gözlemleme fırsatı buldu.

Ziyaret boyunca öğrencilere eşlik eden Çopuroğlu, gençlerin devlet işleyişini yerinde görmesinin önemine dikkati çekerek, "Bugün de geleceğimizin teminatı olan 76 öğrenci kardeşimizi gazi Meclis'imizde ağırladık. Bu bilinçle onların ufkunu açacak her çalışmaya destek vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel
Çalışmalarda sona gelindi! Milyonlarca çalışanın izin düzeni kökten değişiyor

Milyonlarca çalışanın izin düzeni kökten değişiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
7 kişinin öldüğü katliam gibi kazadan kurtulan yolcudan vahim sözler: Biliyordum...

Katliam gibi kazadan kurtulan yolcudan vahim sözler: Biliyordum...
Cadde ortasında milleti toplayıp 'Terörsüz Türkiye' sürecini eleştiren polis memuru açığa alındı

'Terörsüz Türkiye' sürecini eleştiren polis hakkında yeni gelişme
Beyoğlu'nda yalnız yaşayan Angolalı kadın yatak odasında ölü bulundu

Beyoğlu'nda yalnız yaşayan Angolalı kadın evinde ölü bulundu
Maç sonunda istifa! Sakaryaspor Teknik Direktörü Serhat Sütlü görevini bıraktı

Maç sonunda sürpriz istifa
7 kişinin öldüğü katliam gibi kazadan kurtulan yolcudan vahim sözler: Biliyordum...

Katliam gibi kazadan kurtulan yolcudan vahim sözler: Biliyordum...
Karı-koca tartışması çok acı bitti: Eline bak, ölmüş yemin olsun

Karı-koca tartışması çok acı bitti: Eline bak, ölmüş yemin olsun
Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı Yumlu nişanlandı! İşte törenden ilk kare

Nilüfer'in kızı nişanlandı! İşte törenden ilk kare
2-0 öne geçen Liverpool, 90+6'da paramparça oldu

2-0 öne geçen Liverpool, 90+6'da hayatının şokunu yaşadı
Doktorlar eve yolladı, yapay zekaya sorunca apar topar hastaneye döndü

Doktorlar eve yolladı, yapay zekaya sorunca apar topar hastaneye döndü
86 yaşındaki Rüstem dede 50 yıldır sadece çay içip ve gofret yiyor

86'lık Rüstem dede 50 yıldır sadece 2 ürünle besleniyor
İstanbul Karadeniz siklonunun etkisi altına girdi! 17 saat sürecek

İstanbul'u Karadeniz siklonu vurdu! 17 saat sürecek
Bahçeli'den Barzani'ye 'Bozkurt' yanıtı: Ecel aman verdiği sürece bozkurt olacağım

Bahçeli'den Mesud Barzani'ye yanıt
Fenerbahçe taraftarından En-Nesyri'ye büyük tepki

Bu pozisyon pahalıya patladı! Taraftarlardan büyük tepki
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.