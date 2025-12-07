Milletvekili Çopuroğlu Meclis'te Kayseri'den gelen öğrencileri misafir etti

AK Parti Kayseri Milletvekili ve İçişleri Komisyonu Üyesi Şaban Çopuroğlu, Kayseri'den gelen 76 öğrenciyi TBMM'de ağırladı.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Çopuroğlu, yakın zamanda vefat eden hayırsever Ramazan Büyükkılıç'ın ismini taşıyan okul ile Abdullah Gül Üniversitesinde eğitim gören öğrencileri TBMM'de misafir etti.

TBMM'nin çalışma düzeni hakkında bilgi edinen öğrenciler, komisyon ve genel kurul süreçlerini yerinde gözlemleme fırsatı buldu.

Ziyaret boyunca öğrencilere eşlik eden Çopuroğlu, gençlerin devlet işleyişini yerinde görmesinin önemine dikkati çekerek, "Bugün de geleceğimizin teminatı olan 76 öğrenci kardeşimizi gazi Meclis'imizde ağırladık. Bu bilinçle onların ufkunu açacak her çalışmaya destek vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.