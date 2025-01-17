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AK Parti Milletvekili Ali Şahin, Nizip ve Karkamış Projelerini Değerlendirdi

AK Parti Milletvekili Ali Şahin, Nizip ve Karkamış Projelerini Değerlendirdi
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Ali Şahin, 2025 yatırım programında yer alan Nizip ve Karkamış projelerinin bölgeye sağlayacağı katkıları vurguladı. Projelerle ulaşım altyapısının güçlendirileceği ve tarihi yapılarının restore edileceği belirtildi.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, 2025 yılı yatırım programında yer alan Nizip ve Karkamış projelerini değerlendirdi.

Şahin yaptığı yazılı açıklamada, Gaziantep'in Nizip ve Karkamış ilçelerini kapsayan önemli projelerin, bölgenin altyapı ve sosyal kalkınma açısından büyük bir ivme kazanacağını ifade etti.

Projelerle Nizip ve çevresindeki ulaşım altyapısının güçlendirileceğine dikkat çeken Şahin, 83 kilometre uzunluğunda olan Narlı-Gaziantep-Nizip demiryolunun 7 kilometrelik altyapı çalışmasının ve 83 kilometrelik üstyapı işlerinin tamamlanacağını belirtti.

Milletvekili Ali Şahin açıklamasında şunları kaydetti:

"Yatırım programımız kapsamında Nizip ilçemizdeki Salkım ve Adaklı köylerinde bulunan taş köprülerin tarihi dokusu koruyacak şekilde onarımını yapıp güvenli bir şekilde kullanımını sağlayacağız. Yine aynı şekilde 31,4 kilometre uzunluğundaki Nizip-Karkamış arasındaki bölünmüş yolun tamamlanması da projelerimiz arasında yer alıyor. Bu projeyle, bölge halkının ulaşımının daha rahat ve hızlı olacaktır. Nizip Adalet Sarayı'nın ek hizmet binasının yapımının yanı sıra, Nizip'teki tarihi yapılar arasında yer alan Molla Ahmet (Fevkani), Çarşı Camii, Fevkani Kilise Camii ve Mevlevihane Müzesi'nin restorasyonları yapılacaktır. 2025 yılında hayata geçirilecek bu yatırımların şehrin geleceği açısından büyük önem taşıyor. Şimdiden hayırlı olsun."

Kaynak: AA / İrfan Aydoğdu - Güncel
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