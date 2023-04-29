AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYI YENİGÜN'DEN PAZAR ESNAFINA ZİYARET

AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Leman Yenigün, Kadıköy'de pazar esnafını ziyaret etti.

Yenigün, seçim çalışmaları çerçevesinde Kadıköy'de kurulan Cuma Pazarı'na giderek esnafı ziyaret etti. Tezgahları dolaşan Yenigün, talepleri dinledi. Pazarcı esnafından bir vatandaş Cumhurbaşkanı Erdoğan için 'Biz eniştemizi seviyoruz, her zaman arkasındayız" diyerek destekçisi olacağını belirtti. Ziyaret sonrası pazara gelenlerle de sohbet eden Yenigün, hatıra fotoğrafı çekildi.

"GELECEK VİZYONUMUZ AÇISINDAN ÇOK KRİTİK BİR SEÇİM"

Yenigün, ziyarete ilişkin ise, "Bugün Kadıköy'de pazar esnafımızı ziyaret ettik. Esnaflarımızdan güzel dönüşler alıyoruz. Genel manada vatandaşımızın teveccühü bize gayet güzel. Vatandaşlarımıza yeni Türkiye Yüzyılını anlatmaya çalışıyoruz. Gelecek vizyonumuz açısından çok kritik bir seçim. Biz çalışmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın dertlerini dinliyor büyüklerimize iletiyoruz" dedi.