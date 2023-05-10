AK Parti milletvekili adayı Böhürler, Tomarza'da kadınlarla buluştu
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AK Parti Kayseri milletvekili adayı Ayşe Böhürler, seçim çalışmalarını Tomarza'da sürdürdü.
Ak Parti Kayseri milletvekili adayı Ayşe Böhürler, seçim çalışmalarını Tomarza'da sürdürdü.
Böhürler, ilçeye gelişinde Belediye Başkanı Davut Şahin, AK Parti İlçe Başkanı Erhan Şahin, Kadın Kolları Başkanı Meliha Arslan ve AK Parti İlçe Teşkilatı üyeleri tarafından karşılandı.
Sarımehmetli Mahallesi köy konağında kadınlarla buluşan Böhürler, seçimlerde Tomarzalılardan destek istedi.
Kaynak: AA / Bilal Okuducu - Güncel