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AK Parti milletvekili adayı Böhürler, Tomarza'da kadınlarla buluştu

AK Parti milletvekili adayı Böhürler, Tomarza'da kadınlarla buluştu

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AK Parti Kayseri milletvekili adayı Ayşe Böhürler, seçim çalışmalarını Tomarza'da sürdürdü.

Ak Parti Kayseri milletvekili adayı Ayşe Böhürler, seçim çalışmalarını Tomarza'da sürdürdü.

Böhürler, ilçeye gelişinde Belediye Başkanı Davut Şahin, AK Parti İlçe Başkanı Erhan Şahin, Kadın Kolları Başkanı Meliha Arslan ve AK Parti İlçe Teşkilatı üyeleri tarafından karşılandı.

Sarımehmetli Mahallesi köy konağında kadınlarla buluşan Böhürler, seçimlerde Tomarzalılardan destek istedi.

Kayseri Seçim Sonuçları
Kaynak: AA / Bilal Okuducu - Güncel

Milletvekili AK Parti Kayseri Tomarza Güncel Haberler

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