Haberler

Balıkesir'de AK Parti Marmara İlçe Başkanlığı'na taşlı saldırıyla ilgili bir zanlı yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'de AK Parti Marmara İlçe Başkanlığı binasına yapılan taşlı saldırının ardından bir şüpheli gözaltına alındı. AK Parti Balıkesir İl Başkanı, saldırının demokrasiye yapıldığını belirtti.

Balıkesir'de AK Parti Marmara İlçe Başkanlığı binasına taşlı saldırıda bulunduğu öne sürülen 1 şüpheli gözaltına alındı.

AK Parti Marmara İlçe Başkanlığı binasına dün akşam yapılan taşlı saldırının ardından polis ekipleri çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarını da inceleyen ekipler, şüphelinin D.Y.B. olduğunu belirledi.

Polisin yakaladığı zanlının işlemleri sürüyor.

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, ABD merkezli X şirketindeki sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, saldırının sadece partilerine değil demokrasiye yapılan bir saldırı olduğunu belirtti.

Şüphelinin saldırının ardından CHP Marmara Gençlik Kolları başkanıyla bir sofrada buluştuğunu öne süren Aydemir, şunları kaydetti:

"Bu tablo bize yabancı değil, Edremit ve Sındırgı'da da gördük. Şimdi de Marmara'da yaşıyoruz. Alkol al saldır, sonra masaya devam et. Bu ne rahatlık, bu ne pervasızlık. İşte CHP siyasetinin sokağa yansıyan gerçek yüzü budur. AK Parti teşkilatları olarak yapılan hain saldırının takipçisi olacağız. Milletimizin bize verdiği bu emanete sahip çıkacağız. Bu tür hain saldırılar, AK Parti teşkilatlarını hiçbir şekilde yıldıramaz."

Kaynak: AA / Miraç Kaya - Güncel
MHP'li Feti Yıldız: Umut hakkı konusunda uzlaştık

Abdullah Öcalan'a umut hakkı konusunda uzlaşıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Sapık Sinan' olarak tanınıyordu! Tahliyesinin ardından ilk kez konuştu

"Sapık Sinan" olarak tanınıyordu! Tahliyesinden sonra ilk kez konuştu
Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a indi! Yaptığı olay oldu

Etkileşim rekoru kıran görüntü
30 gündür beklenen transfer gerçekleşti! Karşılamaya 1 kişi gitti

30 gündür beklenen transfer gerçekleşti! Karşılamaya 1 kişi gitti
Saba Tümer'in konuğuna yaptığı uyarı programın önüne geçti: Bana hanım deme

Konuğuna yaptığı uyarı programın önüne geçti: Resmen yürümüş
'Sapık Sinan' olarak tanınıyordu! Tahliyesinin ardından ilk kez konuştu

"Sapık Sinan" olarak tanınıyordu! Tahliyesinden sonra ilk kez konuştu
Günler sonra ortaya çıktı! Zırhlı araç protestocuları böyle ezmiş

Zırhlı araç sokağa inen vatandaşları acımasızca böyle ezmiş
Yeni belgelerde skandal detay: Prens Andrew ve Epstein dansçı kızı üçlü ilişkiye zorladı

Skandal detay: Prens ve Epstein dansçı kızı üçlü ilişkiye zorladı