AK Parti Mardin Kadın Kolları Başkanı Sancar'dan Gazze için düzenlenen kermese ziyaret

AK Parti Mardin Kadın Kolları Başkanı Esengül Aydın Sancar, Gazze için düzenlenen kermesi ziyaret etti.

AK Parti Mardin Kadın Kolları Başkanı Esengül Aydın Sancar, Gazze için düzenlenen kermesi ziyaret etti.

İHH tarafından Vali Ozan Bulvarı Şakir Nuhoğlu Cami'si önünde, sağlanan gelirin Gazze'ye gönderilmesi amacıyla organize edilen kermesi ziyaret eden Sancar, İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik saldırılarını kınadıklarını söyledi.

Saldırıların insanlık dışı olduğunu ifade eden Sancar, "Saldırılarda şehit olan yüzlerce kardeşimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz. Hayırseverlerimizin desteği, dualarımız ve kalbimiz Gazzeli kardeşlerimizle birlikte." dedi.