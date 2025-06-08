AK Parti Malazgirt'te Kurban Bayramı Programı Düzenledi

AK Parti Malazgirt'te Kurban Bayramı Programı Düzenledi
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Muş'un Malazgirt ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığı tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen programda, partililer bir araya geldi. AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, ilçeye yönelik yatırımlar hakkında bilgi vererek birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Muş'un Malazgirt ilçesince AK Parti İlçe başkanlığınca Kurban Bayramı dolayısıyla program yapıldı.

Parti binasında gerçekleştirilen programda konuşan AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, il merkezi ve ilçelere yönelik yatırımlara değindi.

Yatırımların artarak devam edeceğini belirten Şimşek, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

AK Parti İl Başkanı Melik Emre ise "Ülkede esen barış ve huzur ortamı çok kıymetli. İnşallah ülkemizde daima barış, huzur ve güven hakim olur." dedi.

AK Parti İlçe Başkanı Cengiz Altın da "AK Parti olarak Malazgirt için sayısız hizmet gerçekleştirdik. Kamu yatırımlarının ilçemize gelmesi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Şimşek ve beraberindekiler, partililerle bayramlaştı.

Kaynak: AA / Veysel Eşin - Güncel
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