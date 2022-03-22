AK Parti Malatya Milletvekili Kahtalı, muhtarlarla bir araya geldi

MALATYA (AA) - AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, muhtarlarla buluştu.

Kahtalı'nın iletişim ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kahtalı, Battalgazi ilçesine bağlı Hacı Yusuflar, Hatunsuyu, Karaköy, Fırıncı, Üzüm, Erenli, Karatepe, Çiftlik, Yenice, Pelitli ile Yeni Köy mahallelerinin muhtarları ve Battalgazi Bölgesi Sulama Suları Projeleri Koordinatörü Mehmet Nuri Alan ile bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi.

Muhtarların yol arkadaşları olduğunu belirten Kahtalı, muhtarlarla beraber Malatya'ya hizmet etmeye çalıştıklarını ifade etti.

Kahtalı, AK Parti'nin hizmet anlayışının temelden başladığın aktararak, "Bu yüzden muhtarlarımız bizim için çok önemli. Onlar sayesinde en ücra köşedeki mahalle ve köylerimizin dahi sorunlarını öğreniyor ve bu sorunları çözmeye çalışıyoruz. Muhtarlarımız da hakikaten bu sorunların çözülmesi için büyük çaba veriyorlar. Ben bu noktada kendilerine teşekkür ediyorum. Biz muhtarlarımızla bugüne kadar el ele vererek güzel hizmetler yaptık, bundan sonra da birlikte hizmet etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.