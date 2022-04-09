AK Parti Malatya Milletvekili Çalık Yeni Cami'de incelemede bulundu

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Elazığ merkezli 24 Ocak 2020 depreminde hasar gördükten sonra onarımı yapılıp ibadete açılan Yeni Cami'de incelemelerde bulundu.

Çalık'ın iletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre, Çalık, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a teşekkür ederek, caminin onarımının ince bir işçilik olduğunu ifade etti.

İki minarede restorasyon yapıldığını, yerden ısıtmaya kadar her şeyin tamamlandığını belirten Çalık, "Ramazan ayının başında da Bakanımızla yaptığımız görüşme sonrası ibadete açıldı. Çevre düzenlemesi bir ayda tamamlanacak. Çevre düzenlemesi de tamamlandıktan sonra camimiz bütün cemaatimizi ağırlayacak. Allah, Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Onun varlığıyla birçok yatırım ve hizmeti şehrimize ve ülkemize kazandırıyoruz." ifadesini kullandı.

Caminin güçlendirmesini yapan yüklenici firma sorumluları ise Yeni Cami'nin iç mekanının ibadete açıldığını ifade ederek, Ramazan Bayramı'nda camiyi tamamen bitireceklerini belirtti.