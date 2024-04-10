AK Parti Malatya İl Başkanlığı Bayramlaşma Programı Düzenledi

AK Parti Malatya İl Başkanlığınca Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

İl Başkanı Namık Gören, Nikah Sarayı'ndaki törende, teşkilat üyelerinin ve Malatyalıların bayramını kutladı.

Gören, Ramazan Bayramı'nın millete, ülkeye, İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni etti.

Programda milletvekilleri Bülent Tüfenkci ve İhsan Koca ile Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın ile Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit de selamlama konuşması yaptı.

Programa partililerle bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.