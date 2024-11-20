Ak Parti Lüleburgaz İlçe Başkanlığı 8. Olağan Kongresi yapıldı.

Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi Cahit Irgat Salonu'nda gerçekleştirilen kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Faaliyet raporlarının okunmasıyla devam eden kongrede, ilçe başkanlığı seçimi yapıldı.

Tek liste ile gerçekleştirilen seçimde mevcut ilçe başkanı Abdussamed Kayalı, yeniden ilçe başkanlığına seçildi.

Kongreye,TBMM Grup Başkanvekili Özlem Zengin, AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı Halis Dalkılıç, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, AK Parti Kırklareli İl Başkanı Yunus Ercan Dağtaş ve parti üyeleri katıldı.

Çevre temizliği yapıldı

Lüleburgaz ilçesinde gönüllüler tarafından çevre temizliği yapıldı.

Lüleburgaz Kent Konseyi temsilcileri, TEMA gönüllüleri ve Lüleburgaz Amatör Sportif Olta Balıkçıları grubunun katıldığı etkinlikte Tatarköy Baraj Gölü çevresinde çöpler toplandı.

Lüleburgaz Amatör Sportif Olta Balıkçıları Başkanı İbrahim Ceylan, konuşmasında etkinliğe katılan herkese teşekkür etti.

Çevrenin temiz tutulması gerektiğini ifade eden Ceylan, temiz bir çevrenin gelecek nesillere miras olarak bırakılacağını kaydetti.