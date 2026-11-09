AK Parti'li Zorlu, Verşinin ile Türk Devletleri Teşkilatı'nın önemini değerlendirdi

AK Parti'li Zorlu, Verşinin ile Türk Devletleri Teşkilatı'nın önemini değerlendirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Sergey Verşinin ile genel merkezde görüştü. Zorlu, iki ülke ilişkilerinin yanı sıra Türk Devletleri Teşkilatı'nın artan önemi ve Ankara Zirvesi'nin yansımalarını değerlendirdi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Sergey Verşinin ile görüştü.
Zorlu, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Sayın Sergey Verşinin ile genel merkezimizde bir araya geldik. İki ülke ilişkilerimizin yanı sıra Türk Devletleri Teşkilatı'nın artan önemi ve Ankara Zirvemizin yansımalarını değerlendirdik." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA