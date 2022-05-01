Son dakika haber... AK PARTİ'Lİ YILMAZ TERÖR KALKINMANIN DA DEMOKRASİNİN DE DÜŞMANIDIR

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Terör kalkınmanın da demokrasinin de düşmanıdır. Hem demokratik hakların kullanımını engeller hem de bir bölgenin kalkınmasına ket vurur. Terörün ortadan kalktığı ve minimum düzeye indiği bir ortamda yatırımlar, turizm hareketleri canlanıyor, yaşam kalitesi artıyor, insanlar temel hak ve hürriyetlerini daha rahat bir şekilde hayata geçiriyorlar" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, Bingöl'de bir restoranda düzenlenen sahur programında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Yılmaz, bayramın huzur içinde geçmesi temennisinde bulundu. Bingöl'ün Türkiye'nin en huzurlu illerinden biri olduğunu söyleyen Yılmaz, "Terörün yaşandığı dönemler gördük. Bu da en fazla bu bölgede yaşayan insanlara zarar verdi. Yaşadığımız bayramlardan tutun, yatırımcının buraya gelip gelmemesini etkileyinceye kadar, turizmi, hayvancılığı, tarımı etkilemesi bakımından en büyük bedeli bu bölgede yaşayan insanlar ödediler. Terör kalkınmanın da demokrasinin de düşmanıdır. Hem demokratik hakların kullanımını engeller hem de bir bölgenin kalkınmasına ket vurur. Terörün ortadan kalktığı ve minimum düzeye indiği bir ortamda yatırımlar, turizm hareketleri canlanıyor, yaşam kalitesi artıyor, insanlar temel hak ve hürriyetlerini daha rahat bir şekilde hayata geçiriyorlar. Korku atmosferinden çıkıp farklı bir ortama kavuşmuş oluyorlar. Ben önümüzdeki sürecin Bingöl için Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi için çok önemli bir fırsat penceresi oluşturduğuna inanıyorum" diye konuştu.

AK Parti'nin iktidara geldiği günden bugüne kadar ekonomiyi öncelikli bir alan olarak gördüğünü dile getiren Yılmaz, şunları söyledi:

"Ekonomik politikalar en önemli politika alanları olarak tespit edilmiştir ve bu alanda çok önemli reformlara imza atılmıştır. Son yıllarda üst üste yaşanan birtakım süreçler, birtakım sorunlar nedeniyle bölgemizi, dünyamızı etkileyen meseleler bizde de hissediliyor. Bize özel olarak 15 Temmuz hadisesi yaşadık. Bunun sadece siyasi sonuçları olmadı aynı zamanda ekonomik etkileri de oldu. Ekonomimiz tam buradan çıkmak üzereyken pandemi geldi, bütün dünyayı kasıp kavurdu. Bizim ekonomimizi de etkiledi. En az etkilenenlerden biri biz olduk. 2020 yılında G20 içerisinde Çin ile büyüyen tek ülke Türkiye oldu. İstihdam da yine 2 milyonun üzerine bir artış gerçekleşti. Pandeminin etkilerinden en hızlı çıkan ülkelerden biri Türkiye oldu. Sanayimiz çok yoğun bir çalışma içinde ve ihracata çalışıyor. Geçen yıl 225 milyar dolar civarında bir ihracat gerçekleştirdi, bu sene inşallah 250'yi de aşar.?

Demirören Haber Ajansı / Güncel