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AK Parti'li Meclis Üyesi Silahlı Saldırıda Yaralandı, 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

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İZMİR'de Çiğli Belediyesi Meclis Üyesi AK Parti'li Nedim Aslan'ın silahlı saldırıda yaralanmasına ilişkin 4 şüpheli, gözaltına alındı. Olay, dün öğle saatlerinde Anadolu Caddesi'nde meydana geldi. Çalışma başlatan polis, şüpheli olarak K.T. (43), M.T. (30), A.T. (22) ve A.T.'yi (24) gözaltına aldı. Şüphelilerin polisteki ifadelerinde; Nedim Aslan'dan alacakları olduğunu söyledikleri öğrenildi. Şüpheli M.T.'yi (34) arama çalışmaları ise sürüyor.

İZMİR'de Çiğli Belediyesi Meclis Üyesi AK Parti'li Nedim Aslan'ın silahlı saldırıda yaralanmasına ilişkin 4 şüpheli, gözaltına alındı.Çiğli Belediyesi Meclis Üyesi Nedim Aslan, tabanca ile bacağından vuruldu; saldırgan kaçtı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Aslan'ın tedavisinin sürdüğü belirtildi.Çalışma başlatan polis, şüpheli olarak K.T. (43), M.T. (30), A.T. (22) ve A.T.'yi (24) gözaltına aldı. Şüphelilerin polisteki ifadelerinde; Nedim Aslan'dan alacakları olduğunu söyledikleri öğrenildi. Şüpheli M.T.'yi (34) arama çalışmaları ise sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir Özen - Güncel

Çiğli Belediyesi AK Parti Çiğli Güncel Haberler

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