AK Parti'li Meclis Üyesi Silahlı Saldırıda Yaralandı, 4 Şüpheli Gözaltına Alındı
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İZMİR'de Çiğli Belediyesi Meclis Üyesi AK Parti'li Nedim Aslan'ın silahlı saldırıda yaralanmasına ilişkin 4 şüpheli, gözaltına alındı. Olay, dün öğle saatlerinde Anadolu Caddesi'nde meydana geldi. Çalışma başlatan polis, şüpheli olarak K.T. (43), M.T. (30), A.T. (22) ve A.T.'yi (24) gözaltına aldı. Şüphelilerin polisteki ifadelerinde; Nedim Aslan'dan alacakları olduğunu söyledikleri öğrenildi. Şüpheli M.T.'yi (34) arama çalışmaları ise sürüyor.
İZMİR'de Çiğli Belediyesi Meclis Üyesi AK Parti'li Nedim Aslan'ın silahlı saldırıda yaralanmasına ilişkin 4 şüpheli, gözaltına alındı.
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