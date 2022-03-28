AK Parti'li Keşir: Kız çocuklarının üniversiteye erişimi yüzde 49'a yükseldi

ADANA (DHA) - Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, yaptıkları politikalar ve kaldırdıkları yasaklarla 2013 yılından bu yana kız çocuklarının üniversiteye erişim oranının yüzde 13,5'ten yüzde 49'a yükseldiğini söyledi.

Ak Parti Kadın Kolları Genel Merkezi tarafından düzenlenen Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması, Adana'nın merkez Yüreğir Belediyesi ev sahipliğinde Devlet Su İşleri (DSİ) Tesisleri'nde yapıldı. Toplantıya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ay, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Sevil Ay, parti yöneticileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Konuşmaların ardından parti yöneticileri, sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin sorularını yanıtladı, sorunlarını görüştü.