AK Parti'li Ceylan, Karabük'te bayramlaşma programında konuştu

Ak Parti Genel Merkez Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan, enflasyonun her ülkede yüksek olduğunu belirterek, "Hükümetimiz, bununla ilgili mücadele ediyor, vatandaşı enflasyona ezdirmemek, alım gücünü düşürmemek için elinden gelen her türlü fedakarlığı yapıyor." dedi.

Partisinin Karabük İl Başkanlığınca düzenlenen bayramlaşma programına katılan Ceylan, 2023'te yapılacak seçimleri başarıyla göğüsleyeceklerine inançlarının tam olduğunu söyledi.

Ceylan, kendilerine en çok sorulan sorunun hayat pahalılığı, fiyat artışları ve enflasyon olduğuna işaret ederek, "Bu, hükümetimizin elinde olan bir şey değil. Dünyada bir kriz söz konusu, pandemi ve savaştan kaynaklanan, bunu hiç kimse inkar edemez. Enflasyon her ülkede, Amerika'da da Avrupa'da da yüksek. Hükümetimiz, bununla ilgili mücadele ediyor, vatandaşı enflasyona ezdirmemek, alım gücünü düşürmemek için elinden gelen her türlü fedakarlığı yapıyor." diye konuştu.

Hükümetin ülkedeki her kesime elinden geldiğince destek olduğunu aktaran Ceylan, şöyle devam etti:

"Hükümetin önünde iki seçenek vardı. Birincisi sıkı para, maliye politikaları uygulayarak hızlı şekilde enflasyonu düşürme yoluna gidebilirdi. Ama hükümet bunu yapmadı, ya ne yaptı? Ekonomik büyümeyi, yatırımı ve üretimi, istihdamı, ihracatı artırmayı hedef aldı. Dolayısıyla 'Ekonomik büyüme olsun, refah olsun' şeklinde bir yaklaşımı benimsedi. Aksi takdirde birincisini uygulasaydı piyasalar daralırdı, talep daralması olurdu ve piyasalar kilitlenirdi, istihdamda sıkıntılara sebep olabilirdi."

Ceylan, 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hep beraber yeniden Cumhurbaşkanı seçeceklerini sözlerine ekledi.

Ak Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz'ün de konuşma yaptığı program, bayramlaşmanın ardından sona erdi.