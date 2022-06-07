AK Parti'li Akay'ın evine uzun namlulu silahla ateş açıldı - Haberler

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AK Parti'li Akay'ın evine uzun namlulu silahla ateş açıldı

Demirören Haber Ajansı - Ali Leylak - Güncel
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AK Parti'li Akay'ın evine uzun namlulu silahla ateş açıldı

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay'a ait 2 katlı eve, uzun namlulu silahla ateş açıldı.

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay'a ait 2 katlı eve, uzun namlulu silahla ateş açıldı. Eve 14 saçma isabet ettiği belirlenirken, olay sırasında içeride kimsenin olmadığı belirtildi.

Olay, saat 02.00 sıralarında, Akçakale ilçesine bağlı Büyücek Mahallesi'nde meydana geldi. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay'a ait 2 katlı eve, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından uzun namlulu silahla ateş açıldı. İhbarla olay yerine gelen jandarma ekipleri, Akay'ın misafirlerini ağırladığı ve olay sırasında boş olan odaya 14 saçmanın isabet ettiğini tespit etti. Ekipler, bölgede inceleme yaparken, boş kovanlar ve diğer deliller toplandı. Ahmet Akay'ın akrabaları, silahlı saldırı sonrası olay yerine geldi. AK Parti'li Akay'ın ise Şanlıurfa'ya doğru yola çıktığı öğrenildi.

AK Parti'li Akay'ın evine uzun namlulu silahla ateş açıldı

Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Güncel

Milletvekili Ahmet Akay Şanlıurfa AK Parti Güncel Haberler

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