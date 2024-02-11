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AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı'na silahlı saldırı: 12 şüpheli gözaltına alındı

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında gerçekleştirilen silahlı saldırıyla ilgili 12 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor.

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması yaptığı sırada gerçekleştirilen silahlı saldırıyla ilgili 12 şüphelinin gözaltına alındığını, 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiğini duyurdu.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımız Aziz Yeniay'ın seçim çalışması yaptığı sırada gerçekleştirilen silahlı saldırı ile ilgili olarak Küçükçekçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturma kapsamında olayla bağlantısı olduğu düşünülen; 12 şüpheli gözaltına alınmış, 7 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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