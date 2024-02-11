AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'a Silahlı Saldırı Anı Görüntüleri Ortaya Çıktı

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında gerçekleşen ve 1 kişinin ağır yaralandığı silahlı saldırı anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın, dün seçim çalışması kapsamında Kanarya Mahallesi'ndeki bir derneği ziyareti sırasında kimliği belirsiz kişilerce uzun namlulu silah ve tabancayla düzenlenen saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında olaya karışan şüphelilerin yakalanması için ekiplerin çalışması devam ediyor.

Bu arada, bir kişinin yaralandığı olayla ilgili yeni görüntülere ulaşıldı.

Çevredeki bir iş yerinin kamerasınca kaydedilen görüntülerde, çevrede bulunan bazı kişilerin silahlı saldırı sırasında kaçmaları ve güvenli gördükleri yerlere saklanmaya çalıştıkları anlar yer alıyor.

Öte yandan yaralan E.G.D'nin ameliyatın ardından alındığı yoğun bakımda tedavisi sürdüğü ve durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayın görgü tanıklarından olan mahalle sakini İlhami Aras, gazetecilere, dernekteki konuşma sırasında telefonla konuşmak için dışarı çıktığını söyledi.

Bir aracın süratle geldiğini ve durduğunu anlatan Aras, bir kişinin kafasını çıkararak ateş ettiğini ve 20'ye yakın silah sesi geldiğini belirtti.

Aras, sonrasında aracın kaçtığını ve derneğin önünde duran kadının yaralandığını aktardı.

Ne olmuştu?

Yeniay'ın, Kanarya Mahallesi'ndeki bir derneği ziyareti esnasında, saat 16.30 sıralarında beyaz bir araçla olayla yerine gelen kimliği belirsiz kişilerce uzun namlulu silah ve tabancayla ateş açılmıştı.

Saldırıda 32 yaşındaki E.G.D. ağır yaralanırken, çevredeki bazı binalara ve araçlara da kurşun isabet etmişti.

Başından yaralanan E.G.D, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınmıştı.

Olayla ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılırken, polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlatmıştı.

Şüphelilerin tespiti için oluşturulan 150 kişilik ekip, çevredeki kamera kayıtlarını incelemiş, olay yerinde yapılan çalışmalarda, 14 adet 7.62 milimetre uzun namlulu silah kovanı, 3 adet 9 milimetre kovan bulunmuş, 5 araç ve 1 ikamete kurşun isabet ettiği belirlenmişti.