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AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Pehlivanlı, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü'nü kutladı

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AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Engin Pehlivanlı, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Pehlivanlı, gazetecilerin doğrunun peşinde koştuğunu ve kamuoyunun vicdanı olduğunu belirterek basın mensuplarına sağlık ve başarı temennisinde bulundu.

AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Engin Pehlivanlı, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Pehlivanlı, mesajında, gazetecilerin zorlu şartlarda dahi doğrunun ve gerçeğin peşinde koştuğunu, kamuoyunun vicdanı olduğunu belirtti.

Gazetecilerin gününü kutlayan Pehlivanlı, kalemine, emeğine ve meslek onuruna sahip çıkan basın mensuplarına sağlık ve başarı dolu bir meslek hayatı???????ı temennisinde bulundu.

Kaynak: AA
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