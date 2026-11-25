Ak Parti Kayseri İl Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında basın açıklaması yaptı.

Koşar, AK Parti İl Başkanlığında yaptığı açıklamada, kadına yönelik şiddetin yalnızca şiddeti uygulayan kişi ile ona maruz kalan kadın arasında görülebilecek bir mesele olmadığını, insan onurunu zedeleyen, adalet duygusunu yaralayan ve toplumsal huzura zarar veren bu ciddi soruna karşı durmanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu söyledi.

AK Parti olarak kadına yönelik şiddetle mücadeleyi güçlü bir siyasi irade ve devlet politikası çerçevesinde ele almaya devam ettiklerini belirten Koşar, hukuki düzenlemelerden kurumsal hizmetlere, koruyucu ve önleyici tedbirlerden farkındalık çalışmalarına kadar pek çok alanda önemli adımlar attıklarını kaydetti.

Yapılan çalışmalardan örnekler veren Koşar, "Elbette biliyoruz ki kanunların varlığı tek başına yeterli değildir. Önemli olan bu düzenlemelerin etkin biçimde uygulanması, şiddet mağdurlarının korunması, adalete erişimin kolaylaştırılması ve şiddeti doğuran zihniyetin değiştirilmesidir. Bir kadının şiddet gördüğünde başvurabileceği kurumları bilmesi, başvurduğunda yalnız bırakılmayacağını hissetmesi ve adaletin gecikmeden tecelli etmesi hayati önemdedir." diye konuştu.

Kaynak: AA