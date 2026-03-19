AK Parti Kayseri İl Başkanlığında bayramlaşma programı düzenlendi

AK Parti İl Başkanlığında Kayseri bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

İl binasının bahçesinde düzenlenen programda konuşan İl Başkanı Hüseyin Okandan, ramazan ayı boyunca birçok haneye misafir olduklarını, iftar programlarında, teravih namazlarında halkla bir araya geldiklerini söyledi.

Hem il merkezinde hem de ilçelerde teşkilatlarının tüm birimlerinin desteğiyle etkinlikler gerçekleştirdiklerini anlatan Okandan, "Gönül sofrası Sayın Cumhurbaşkanımızın en çok önem verdiği hadiselerden biriydi. Bilhassa gönül sofralarına ciddi ağırlık verdik. Bu hissi teşkilatımızın birebir hissetmesi için görevlendirmelerde bulunduk. Engelli, yaşlı, şehit ve gazi ailelerimizi ziyaret ettik. İyi ki varsınız, teşkilat olmazsa olmaz." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da huzurlu bir ramazan geçirildiğini, aynı şekilde bayrama erişecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Türkiye'nin dört bir yanında kan ve gözyaşının hakim olduğunu belirten Büyükkılıç, birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyulan günlerden geçildiğine dikkati çekti.

AK Parti Kayseri milletvekilleri Bayır Özsoy, Şaban Çopuroğlu, Dursun Ataş ve Ayşe Böhürler de vatandaşların Ramamaz Bayramı'nı tebrik etti.

Konuşmaların ardından milletvekilleri, teşkilat üyeleri ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin
