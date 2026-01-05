Haberler

AK Parti'nin Karaman'daki üye sayısı 42 bine ulaştı

AK Parti Karaman İl Başkanı Murat Öztürk, 2025 yılı itibarıyla üye sayısının 39 bin 721'den 42 bine yükseldiğini açıkladı. Öztürk, teşkilatların vatandaşlarla kurduğu bağın bu başarıda etkili olduğunu vurguladı.

Ak Parti Karaman İl Başkanı Murat Öztürk, 1 Ocak 2025'te 39 bin 721 olan üye sayısının, yıl sonu itibarıyla 42 bine yükseldiğini söyledi.

Başkanlıkta düzenlenen basın toplantısında konuşan Öztürk, AK Parti teşkilatları olarak sadece seçim döneminde değil her zaman sahada olduklarını söyledi.

Karaman teşkilatının her kademesiyle vatandaşlarla iç içe olduğunu belirten Öztürk, "AK Parti olarak kurulduğumuz 2002'den beri milletin taleplerini öne alan ve konforunu arttırmak için hizmet siyaseti yapan bir partiyiz. Milletvekillerimiz, başkanlarımız ve tüm teşkilatımızla güçlü bir çalışma içerisinde olduk. Karaman'da 2025 ocak ayında bizim 39 bin 721 üyemiz vardı. Yıl sonu itibariyle üye sayımızı 42 bine ulaştırdık. Hem köylerde hem mahallelerde vatandaşın taleplerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu aslında bir gönül bağı. Çalışmalarımızı önümüzdeki dönemde de devam ettirmeye gayret göstereceğiz." dedi.

Üye artışının teşkilatların çalışmaları ve vatandaşlarla temasın sonucu olduğunu aktaran Öztürk, emeği geçen teşkilat mensuplarına teşekkür etti.

Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO - Güncel
