Üye Girişi
Haberler

AK Parti Karabük Milletvekilleri Şehit Ailelerini Ziyaret Etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, Şehitler Haftası dolayısıyla şehit ailelerine ziyarette bulundu. Şehit Piyade Astsubay Ömer Bilal Akpınar, Uzman Çavuş Oğuz İnan, şehit polis memurları Hayati Kocakaya ve Alican Öztürk'ün aileleriyle buluşan milletvekilleri, şehit yakınlarıyla sohbet etti. Ziyarette şehitler için dua edildi. AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt ve teşkilat mensupları da ziyaretlerde yer aldı.

AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, Şehitler Haftası dolayısıyla şehit ailelerine ziyarette bulundu.

Şehit Piyade Astsubay Ömer Bilal Akpınar, Uzman Çavuş Oğuz İnan, şehit polis memurları Hayati Kocakaya ve Alican Öztürk'ün aileleriyle buluşan milletvekilleri, şehit yakınlarıyla sohbet etti.

Ziyarette şehitler için dua edildi.

AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt ve teşkilat mensupları da ziyaretlerde yer aldı.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: AA / Güncel

Keskinkılıç Cem Şahin AK Parti Karabük Piyade Memur Politika Güncel Haberler

title