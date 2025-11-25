Haberler

AK Parti Kadın Kolları Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadelede Kararlılık Vurguladı

AK Parti Kadın Kolları Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadelede Kararlılık Vurguladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Kırşehir Kadın Kolları Başkanı Fatma Yılmaz, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, kadına yönelik şiddetle mücadeledeki adımları ve uluslararası toplumu bu konuda harekete geçmeye çağırdı.

AK Parti Kırşehir Kadın Kolları Başkanı Fatma Yılmaz, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla açıklama yaptı.

Yılmaz, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, AK Parti iktidarlarında kadına yönelik şiddetle mücadeleyi açıkça ortaya koyarak, bu alanda kapsamlı bir dönüşüm başlattıklarını, hukuki altyapıyı güçlendirdiklerini, cezai yaptırımları artırıp koruyucu ve önleyici mekanizmaları yaygınlaştırdıklarını söyledi.

Yılmaz, kadınların her türlü şiddet ve ayrımcılıktan korunmasının devletin kalkınma vizyonunun vazgeçilmez unsuru haline geldiğini belirtti.

Sahaya inerek sonuç ürettiklerini, KADES, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi ile kadın konukevlerinin mücadelenin omurgalarından olduğunu vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Gazze, Doğu Türkistan ve Ukrayna başta olmak üzere kadın ve çocuklara yönelik her türlü saldırıyı lanetliyor, dünyanın neresinde olursa olsun kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddete karşı uluslararası toplumu acilen harekete geçmeye çağırıyoruz. AK Parti Kadın Kolları olarak inancımızın, kültürümüzün ve medeniyetimizin asla kabul etmediği kadına yönelik şiddeti siyaset üstü bir mesele olarak değerlendiriyor, açık ve net bir şekilde reddediyoruz."

Toplantıya, AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal ve partili kadınlar da katıldı.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
Otopsi raporu çıktı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni

1 numaralı şüphe, raporla kanıtlandı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni
Trump'ın uykularını kaçıracak görüntü! Maliyeti yok fiyatına indirdiler, seri üretim de başladı

Trump'ın uykularını kaçıracak! Maliyeti yok ve seri üretimi başladı
Anne ile oğlunun ölümünde ilginç detay! Baba arama çalışmalarına katılmamış

Türkiye'nin konuştuğu ölümde yeni detay! Baba, o gerçeği inkar edemedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şehri ayağa kaldıran aile katliamı! İlk incelemede kapıda zorlama görülmedi

Şehri sarsan aile katliamı! Evdeki ilk incelemede dikkat çeken detay
Hamile kadının aşerdiği şey öyle böyle değil

Hamile kadının aşerdiği şey öyle böyle değil
CHP lideri Özel: İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe koyacağız

Vaadi milyonları ilgilendiriyor: O anlaşmayı tekrar yürürlüğe alacağız
Karşısındaki erkek yurdunu gösterip yapılanlara isyan etti

Karşısındaki erkek yurdunu gösterip yapılanlara isyan etti
Şehri ayağa kaldıran aile katliamı! İlk incelemede kapıda zorlama görülmedi

Şehri sarsan aile katliamı! Evdeki ilk incelemede dikkat çeken detay
Hamile eşini öldüren eşten pes dedirten savunma

Hamile eşini öldüren eşten pes dedirten savunma
Emre Mor'dan transferde ters köşe

Transferde ters köşe! Emre Mor ezeli rakibe gidiyor
'Fuhşa teşvik'le suçlanan Hülya Avşar'dan ilk açıklama

'Fuhşa teşvik'le suçlanan Hülya Avşar'dan ilk açıklama
Rus Temel Reis'in kolları tehlikede: Tehlikeli enjeksiyonlar ağır enfeksiyona yol açtı

Rus Temel Reis, şov uğruna kollarını kaybediyor
Devlet Bahçeli 'Darağacı' dedi, parti grubu ayağa kalktı

Bahçeli "Darağacı" dedi, parti grubu ayağa kalktı
130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok

130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok
İzlemeyen pişman olur! Bu gece ortalık yanacak

İzlemeyen pişman olur! Bu akşam ortalık yanacak
Zeki Çelik'e Premier Lig'den dev talip

Öyle bir talibi çıktı ki reddetmesi neredeyse imkansız
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.