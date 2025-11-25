Haberler

AK Parti Kadın Kolları Başkanı'ndan Kadına Yönelik Şiddete Hayır Mesajı

AK Parti Amasya İl Kadın Kolları Başkanı Mesudiye Altun Gürlevik, '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' dolayısıyla yaptığı açıklamada, kadına yönelik şiddetin hiçbir dönem kabul edilemeyeceğini ve bu mücadelenin sürekli sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

AK Parti Amasya İl Kadın Kolları Başkanı Mesudiye Altun Gürlevik, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla açıklama yaptı.

Gürlevik, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, kadına şiddetin hiçbir dönemde kabul edilemeyeceğini söyledi.

Şiddetle mücadelenin tek bir günle sınırlanmadığını belirten Gürlevik, "Biz, bu davayı kadının izzetini, çocuklarımızın geleceğini, ailenin onurunu, milletimizin dirliğini koruma davası olarak görüyoruz." dedi.

Kadına yönelik şiddetin kimden gelirse gelsin, kime yönelirse yönelsin, hangi gerekçeye sığınılırsa sığınılsın, asla ve asla kabul edilemez bir insanlık suçu olduğunu vurgulayan Gürlevik, şunları kaydetti:

"Biz sadece kağıt üzerinde düzenleme yapan bir siyasi hareket değiliz. Biz sahaya inen, sonuç üreten bir siyasi hareketiz. KADES bunun en somut örneklerinden biridir. Kadınların hayatına doğrudan dokunan bir güvenlik zırhıdır. 8 milyon 990 bin kadın tarafından indirilmiş, ihbarlar tek tuşla alınmış, kolluk birimlerimiz olay yerlerine ortalama 6 dakika kadar kısa bir sürede ulaşarak koruyucu ve önleyici tedbirleri hayata geçirmiştir. ŞÖNİM ve kadın konukevleri de bu mücadelenin omurgasıdır. Biz AK Parti olarak diyoruz ki; Bu kurumsal yapıyı, bu istatistikleri, bu sahadaki emeği; Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tam 23 yılda ilmek ilmek ördük. Konuşmak kolaydır, Bildiri yayımlamak kolaydır.

Kaynak: AA / Umut Yeşilyurt - Güncel
