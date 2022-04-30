AK Partili Hamza Dağ, İzmir'de partisinin iftar programında konuştu Açıklaması

İZMİR (AA) - Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, teşkilatlarının Ramazan ayında Türkiye'deki 24 milyon hanenin 5 milyonuna misafir olduğunu söyledi.

Dağ, partisinin İzmir İl Başkanlığı tarafından Konak Meydanı'nda düzenlediği iftar programında, aynı sofrada aynı tabağa kaşık sallamayı çok özlediklerini söyledi.

Ramazan ayının çok güzel ve verimli geçtiğini kaydeden Dağ, şöyle konuştu:

"İftarından sahuruna kadar her haneye giren arı gibi çalışan bir teşkilat gördük karşımızda. Türkiye'nin her bir yerinde ramazan ayında AK Parti teşkilatları tam 5 milyon eve girdi, 5 milyon hanenin kapısını çaldı, sofrasına oturdu, evinde bulundu. Bu bir ayda ciddi bir rakam. Türkiye'deki 24 milyon hanenin beşte birine girdik. Bu aldığımız hızı, çalışmayı bir sene boyunca devam ettirecek, 2023 haziranında yine bugüne kadar galip geldiğimiz gibi 16'ncı zafere hazır mıyız AK Parti Teşkilatı?"

MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu da Cumhur İttifakı'nın hedefinin milli birlik ve dayanışmanın güçlenmesi olduğunu belirterek, "Bu birlikteliği önemsiyoruz, liderimiz sayın Devlet Bahçeli ve sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey'in gayretleriyle yeşeren ve kökleşen Cumhur İttifakı sadece Türkiye için değil, büyük Türk-İslam Dünyası için de umut olmuştur." dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli de Konak Meydanı'nı doldurduklarını belirterek, "Pandemide sizlerden ayrı kaldık, pandemi şartlarında birbirimize hasret kaldık ama hasret bitti. Bu yıl Ramazan ayını doya doya yaşadık. Muhteşem bir Ramazan oldu. Allah bizi bayrama kavuştursun. Tüm zamanların rekorunu kırdık, il ve ilçe teşkilatları AK Partili belediyeler rekor kırdı sosyal yardımda, bütün evlere destek olduk, olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'da yaptığı konuşmanın da izlendiği iftar programına görüntülü olarak katılan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da tüm katılımcıların yaklaşan Ramazan Bayramı'nı kutladı.

İftar programına eski Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti İzmir Milletvekilleri, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ve vatandaşlar katıldı.