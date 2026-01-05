Haberler

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir: İstanbul'daki üye sayımızı 2 milyon 145 bine ulaştırmış bulunmaktayız - 1
AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Yargıtay tarafından açıklanan güncel üye sayıları ile ilgili basın toplantısında konuştu. Türkiye genelinde AK Parti üye sayısının 11 milyon 543 bine ulaştığını ve İstanbul'da 149 bin 351 yeni üyelik kaydı yaptıklarını belirtti.

Ak Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir Yargıtay Başkanlığı tarafından açıklanan siyasi partilerin güncel üye sayılarına ilişkin basın toplantısında konuştu. Özdemir, "Yargıtay Başkanlığı tarafından 2 Ocak 2026 tarihinde açıklanan resmi verilere göre Ak Parti'nin üye sayısı Türkiye genelinde, 664 bin 568 artarak toplamda 11 milyon 543 bin 301 sayısına ulaşmıştır. Bu artış, Türkiye siyasi tarihinde güçlü bir toplumsal karşılığın ve sahaya dayalı siyaset anlayışının somut bir göstergesi olmuştur. İstanbul özelinde ise, partimizin lokomotif gücü olan İstanbul teşkilatlarımız İl Teşkilat Başkanlığımız öncülüğünde 7 ay gibi kısa bir süre içerisinde AK Parti İstanbul üyelerimize 149 bin 351 yeni arkadaşımızı daha katarak İstanbul'aki toplam üye sayımızı 2 milyon 145 bine ulaştırmış bulunmaktayız "dedi.

