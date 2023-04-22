AK Parti İstanbul Milletvekili Adayı Sonay'dan esnaf ziyareti

İstanbul 1. Bölge'den 18'inci sıradan milletvekili adayı 19 yaşındaki milli sporcu Umut Arman Sonay, Sultanbeyli'de esnaf ziyaretinde bulundu. Sonay, "Ulaşabildiğimiz kadar insana ulaşmaya çalışıyoruz, onlara Cumhurbaşkanımızın selamını iletiyoruz" dedi.

Ak Parti'nin genç adaylarından 19 yaşındaki yüzücü ve su topu oyuncusu milli sporcu Umut Arman Sonay, seçim çalışmaları için Sultanbeyli'de sahaya indi. Sultanbeyli'de esnafı ve vatandaşı ziyaret ederek ramazan bayramlarını kutlayan Sonay, ayrıca meydanda bulunan siyasi parti stantlarını da ziyaret etti. Sonay daha sonra AK Parti ilçe teşkilatı mensupları ile Sultan Korusu'na geçerek orada vakit geçiren ve piknik yapan vatandaşlara çiçek dağıttı.

"BİZİ EN FAZLA DESTEKLEYEN KİŞİ CUMHURBAŞKANIMIZ"

Açıklamalarda bulunan Umut Arman Sonay, "Seçim çalışmaları çok iyi gidiyor. Ulaşabildiğimiz kadar insana ulaşmaya çalışıyoruz, onlara Cumhurbaşkanımızın selamını iletiyoruz. Bu yolda inşallah herkesin desteğini alıp en iyi şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

AK Parti'nin genç milletvekili adaylarını listelere alması hakkında da konuşan Sonay, "Bütün partiler arasında en fazla bunu yapan AK Parti. Bizi en fazla destekleyen kişi Cumhurbaşkanımız. Bize böyle bir fırsatı tanıyan da en başta cumhurbaşkanımızdır; milletvekili olma yaşını 30'dan 18'e düşürmeseydi ve bize yaptığı diğer yatırımları yapmasaydı şu anda bunların hiçbirini hayal bile edemiyorduk. İnşallah biz de Cumhurbaşkanımızın yüzünü kara çıkarmayıp, en iyi şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.

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