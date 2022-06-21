AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANI KABAKTEPE BASIN MENSUPLARIYLA BİR ARAYA GELDİ

Ak Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe basın mensuplarıyla bir araya geldi. Kabaktepe, "Bizim İstanbul'a dair hayallerimizi, onların Türkiye'ye dair gördüklerini karşılıklı değerlendireceğimiz bir ortam olsun diye bir araya geliyoruz" dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İl Başkanlığının Beyoğlu'ndaki Aynalı Kavak Kasrı'nda düzenlediği 'İstanbul Buluşmaları'nda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Medya temsilcileriyle sohbet eden Kabaktepe, ardından selamlama konuşması yaptı.

BULUŞMALARI SÜREKLİ DEVAM ETTİRMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ

KARŞILIKLI DEĞERLENDİRME YAPACAĞIMIZ ORTAM

Kabaktepe, "Bizim İstanbul'a dair hayallerimizi, onların Türkiye'ye dair gördüklerini karşılıklı değerlendireceğimiz bir ortam olsun diye bir araya geliyoruz. Onun için tüm katılan kardeşlerimize teşekkür ediyorum. İnsan karar alırken herhangi bir şey yapıp yapmama noktasında kendi pozisyonunu belirlerken, ekonomiyle ilgili bir şey yapacağız ekonomi haberine bakıyoruz. Eğitimle ilgili bir şey yapacağız ona bakıyoruz. Bunların tamamı medyada sahadaki muhabir arkadaşımızdan, yayın yönetmeninden yorum yazan editörümüze kadar tamamının oluşturduğu bir evren" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel