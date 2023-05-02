AK Parti İstanbul Gençlik Kolları, sosyal medyadaki asılsız paylaşımlara suç duyurusunda bulunacak

Ak Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanlığı, sosyal medyadan "silah dağıttıkları" yönündeki asılsız paylaşımlara ilişkin savcılığa suç duyurusunda bulunacak.

Alınan bilgiye göre, AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Cem Çekerek ile yönetim kurulu üyeleri, bazı sosyal medya hesaplarından yapılan "AK Parti İstanbul Gençlik Kollarının silah dağıttığı" yönündeki paylaşımlara ilişkin harekete geçti.

Muhammed Cem Çekerek ve yönetim kurulu üyelerinin söz konusu paylaşımlara ilişkin bugün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne giderek savcılığa suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.

Çekerek, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Google'dan yürütme listemize bakıp rastgele isimler seçip deli saçması iftiralar atan bu şahısla ilgili hukuki süreci başlatıyoruz. Akıl sağlığı yerindeyse ceza alması için elimizden geleni yapacağız." ifadesini kullandı.