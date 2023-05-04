AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Fatih Süleyman Denizolgun Kadıköy'de vatandaşlarla buluştu

Ak Parti İstanbul 1'inci Bölge Milletvekili Adayı Fatih Süleyman Denizolgun, seçim çalışmaları kapsamında Kadıköy'de vatandaşlarla bir araya geldi. Denizolgun, " Kadıköy'de hiç görmediğimiz bir manzarayla karşı karşıyayız. Muhalif CHP'li seçmende bir isyan görüyoruz. Kendi partilerine ve kendi liderlerine karşı olan sıkıntılarını dile getiriyorlar" dedi..

Seçim çalışmaları kapsamında AK Parti İstanbul 1'inci Bölge Milletvekili Adayı Fatih Süleyman Denizolgun, Kadıköy esnafını ziyaret etti. Denizolgun, Kozyatağı'nda cami cemaati, esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.

'BİZE KARŞI TEVECCÜH GÖSTERİYORLAR'

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Denizolgun, 'Kadıköy'de hiç görmediğimiz bir manzarayla karşı karşıyayız. Muhalif CHP'li seçmende bir isyan görüyoruz. Kendi partilerine ve kendi liderlerine karşı olan sıkıntılarını dile getiriyorlar. Kendi partilerine ve liderlerine kızarak, Kılıçdaroğlu'na CHP'yi CHP'likten çıkardı diyorlar. AK Partiye karşı daha ılımlılar ve bize karşı teveccüh gösteriyorlar. Kadıköylüler kimin projesi var kimin çalışmaları var onu görüyorlar. Türkiye yapıcı muhalefeti hak ediyor' diye konuştu.

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