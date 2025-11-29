Haberler

AK Parti İpekyolu İlçe Başkanlığı Binası Açıldı

AK Parti İpekyolu İlçe Başkanlığı Binası Açıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van'da düzenlenen törenle AK Parti İpekyolu İlçe Başkanlığı binası açıldı. Parti yetkilileri, yeni binanın hizmet anlayışına önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

Van'da AK Parti İpekyolu İlçe Başkanlığı binası düzenlenen törenle açıldı.

Bahçıvan Mahallesi'nde parti binasının açılışı dolayısıyla düzenlenen törende konuşan AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, yeni binanın hayırlı olmasını diledi.

İlçe binasının açılışını heyecanla gerçekleştirdiklerini belirten Alkayış, şunları kaydetti:

"Bu yeni bina, teşkilat çalışmalarımıza yeni bir nefes katacak, birlik ve dayanışma ruhumuzu daha da güçlendirecek. İpekyolu'nun her hanesine ulaşan hizmet anlayışımıza önemli bir katkı sunacaktır. Başta İlçe Başkanımız Yavuz Kuşan olmak üzere emeği geçen tüm teşkilat mensuplarımıza yürekten teşekkür ediyorum."

AK Parti İpekyolu İlçe Başkanı Yavuz Kuşan ise "Burası 12 ofisten oluşan bir bina. Halkımızın rahat edebilmesi, derdini daha iyi anlatabilmesi ve burada görev yapan kişilerle özgürce iletişim kurabilmesi için mekanı güzel bir şekilde dizayn ettik. Van ve İpekyolu için hayırlı hizmetler yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Programa, AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, AK Parti İl Başkanı Abdulahat Arvas ve partililer katıldı.

Kaynak: AA / Bahar Tanrıtanır - Güncel
Kurultaya gitmeyen Kemal Kılıçdaroğlu meydan okudu

Kurultaya gitmeyen Kemal Kılıçdaroğlu meydan okudu
Bu mesaj Kılıçdaroğlu'na mı? Özgür Özel'in sözleri salonda alkış tufanı kopardı

Bu mesaj Kılıçdaroğlu'na mı? Özel'in sözleri salonu ayağa kaldırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kupa maçı savaş alanına döndü! Tam 17 kırmızı kart çıktı

Kupa maçı savaş alanına döndü! Tam 17 kırmızı kart çıktı
Venezuela'da yakıt tankerine baskın: Gizli bölmelerde 500 kilo kokain ele geçirildi

Bu görüntüler Trump'ın savaş ilan etmesine yeter
Düzce bu görüntüleri konuşuyor! Dilenci çırılçıplak soyunup kaçtı

Bir şehrimizin konuştuğu görüntüler! Çırılçıplak soyunup kaçtı
Rafa Silva krizinde yeni gelişme: Kadro dışında bekletiriz

Rafa Silva krizinde yeni gelişme
Kupa maçı savaş alanına döndü! Tam 17 kırmızı kart çıktı

Kupa maçı savaş alanına döndü! Tam 17 kırmızı kart çıktı
Alper Potuk'un yeni takımındaki macerası sadece 5 maç sürdü

Yeni takımındaki macerası sadece 5 maç sürdü
Fenerbahçe'nin eski yıldızı 6-0'lık maç sonrası çıldırdı

Fenerbahçe'nin eski yıldızı 6-0'lık maç sonrası çıldırdı
Blokeyi kaldırmak için bankaya gitti, gözaltına alınıp tutuklandı

Blokeyi kaldırmak için bankaya gitti, apar topar gözaltına alındı
Karadeniz'de iki tanker gemisinde patlama! Bakan Uraloğlu: İlk bilgi dışarıdan müdahale olduğu yönünde

Karadeniz gece alev topuna döndü! İşte gemilerdeki patlamaların nedeni
Avcılar'da bir çocuk, mendil almayı reddeden sürücüye saldırdı

Küçük çocuk bir anda gözü dönüp saldırmaya başladı, nedeni akılalmaz
İddiaların seyrini değiştirecek hareket! Evrim Akın 7 yıl önceki mesajları paylaştı

Evrim Akın'dan iddiaların seyrini değiştirecek paylaşım
Zeybek oynayan dansçı bir anda yere yığıldı

Zeybek oynarken bir anda yere yığıldı
Mardin'de bir ailenin yok olduğu olayla ilgili bomba 'yasak aşk' iddiası

Türkiye'nin konuştuğu vahşetle ilgili bomba "yasak aşk" iddiası
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.