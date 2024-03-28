AK Parti İlkadım Belediye Başkan Adayı İhsan Kurnaz Basın Mensuplarıyla Sahur Programında Buluştu

AK Parti İlkadım Belediye Başkan adayı İhsan Kurnaz, basın mensuplarıyla sahur programında bir araya geldi.

Kurnaz, kentteki bir restoranda düzenlenen programda, Cumhur İttifakı olarak güzel bir birlikteliği sürdürdüklerini söyledi.

İlkadım'ın eksiklerini çok iyi bildiğini belirten Kurnaz, "45-50 günlük kampanyamda ve tabii ki 12 sene ilçe başkanlığı yaptığım için bütün problemlere, her mahalleye, her sokağa hakimim. Yani nerede ne ihtiyaç var, hangi mahallemizin hangi hizmete ihtiyacı var, onu biliyoruz. Bu, bizim için avantaj." dedi.

İlçe için 34 projeleri bulunduğunu dile getiren Kurnaz, İlkadım'ın merkez ilçe olmasından ötürü projelerin büyük bölümünü Samsun Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yapacaklarını vurguladı.

Kurnaz, "Kamu kampüsü kuruluyor. Bir kent park yapılacak. Yine belki bölgenin en büyük kongre merkezi yapılacak. Bunlar bizim için bir avantaj. Şehrimizin bütün sokaklarını elden geçireceğiz. Engelli kardeşlerimizin kullanacağı şekilde parklarımızı dizayn edeceğiz. Semt sahalarını elden geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

Kurnaz, kentsel dönüşümü çok önemsediğini de sözlerine ekledi.