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AK Parti ile Etiyopya'daki iktidar partisi Refah arasında mutabakat zaptı imzalandı

AK Parti ile Etiyopya'daki iktidar partisi Refah arasında mutabakat zaptı imzalandı
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, AK Parti ile Etiyopya'da iktidar partisi olan Refah Partisi arasında ilişkileri güçlendirmeye yönelik mutabakat zaptının imzalandığını bildirdi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, AK Parti ile Etiyopya'da iktidar partisi olan Refah Partisi arasında ilişkileri güçlendirmeye yönelik mutabakat zaptının imzalandığını bildirdi.

Sırakaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Avrupa'dan Asya'ya, Afrika'dan Amerika'ya "daha adil bir dünya mümkün" vizyonuyla dünyayı merhamet ağlarıyla örmeye devam ettiklerini belirtti.

Paylaşımında mutabakat zaptına ilişkin görsellere de yer veren Sırakaya, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde Etiyopya ile Somali arasında gerilimleri sonlandıran tarihi anlaşmanın ardından Etiyopya'da AK Parti'miz, iktidarda olan Refah Partisi ile partiler ve ülkeler arası ilişkileri güçlendirmeye yönelik mutabakat zaptına imza attık. Refah Partisi Başkan Yardımcısı Adem Farah ile ortaklaşa imzaladığımız mutabakat metninin dost ve kardeş iki ülke için hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan - Güncel
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