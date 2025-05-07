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AK Parti İl Başkanı Yunus Tever Ferizli'de Esnaf ve Vatandaşla Buluştu

AK Parti İl Başkanı Yunus Tever Ferizli'de Esnaf ve Vatandaşla Buluştu
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AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, Ferizli ilçesinde vatandaşlar ve esnafla bir araya geldi. Halk pazarında vatandaşları dinleyen Tever, fındık alım satımı hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Ayrıca Pamukova'da Trafik Haftası kapsamında da bilgilendirme etkinliği gerçekleştirildi.

AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, Ferizli ilçesinde vatandaş ve esnafla buluştu.

İlçedeki halk pazarını ziyaret eden Tever, burada vatandaşları dinledi ve sorularını yanıtladı.

Daha sonra ziyaretleri kapsamında fındık alım satım konusunda ilgililerle fikir alışverişinde bulunan Tever, ardından Ağaçlık Mahallesi'nde muhtar ve vatandaşların taleplerini dinledi. Tever, ilçede yürütülen çalışmaları da inceledi.

Pamukova'da vatandaşlar trafik konusunda bilgilendirildi

Pamukova'da Trafik Haftası kapsamında "Bir kural bir ömür" adlı bilgilendirme standı açıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Amirliği tarafından Demokrasi Meydanı'nda kurulan stantla, vatandaşlara ve öğrencilere trafik kuralları anlatıldı, bilgilendirici materyaller dağıtıldı.

Polis ekipleri, hem yayalara hem de sürücülere yönelik trafik güvenliği hakkında bilgi verdi.

Trafik kurallarına dair farkındalık oluşturmayı amaçlayan stantta, öğrencilere yönelik eğlenceli ve öğretici hediyeler de dağıtıldı.

Etkinlikte ayrıca öğrencilere "Trafik dedektifi" kimlik kartı da verildi.

Kaynak: AA / Erol Ulu - Güncel
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