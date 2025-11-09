Haberler

AK Parti İl Başkanı Albayrak'tan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı

AK Parti İl Başkanı Albayrak'tan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ak Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Albayrak, mesajında Cumhuriyetin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete irtihalinin 87'nci yıl dönümünde rahmet ve minnetle andığını bildirdi.

Milletin bağımsızlık mücadelesine liderlik eden, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini atan Gazi Mustafa Kemal'in azmi, vizyonu ve millet sevgisiyle yol göstermeye devam ettiğini belirten Albayrak, şunları kaydetti:

"AK Parti olarak Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda, daha güçlü bir Eskişehir ve daha müreffeh bir Türkiye için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. Bu anlamlı günde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman silah arkadaşlarını, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum. Ruhları şad, emanetleri ebediyen payidar olsun."

Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner - Güncel
Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Yıllık izin hesabını değiştirecek karar

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Yıllık izin hesabını değiştirecek karar
6 kişinin öldüğü parfüm fabrikası yangınında gözaltı sayısı 11'e yükseldi

6 kişinin öldüğü parfüm fabrikası yangınında yeni gelişme
Bakan Tunç: Demirtaş'la ilgili karar mahkemenin önünde, hep beraber bekleyeceğiz

Selahattin Demirtaş tahliye mi oluyor? Bakan Tunç'tan yeni açıklama
NOW'un iddialı dizisi sadece 4 bölüm dayanabildi! Final yapıyor

İddialı dizi sadece 4 bölüm dayanabildi! Final yapıyor
Mourinho'dan Fener'e ağır fatura! 15 aylık otel masrafı 36,5 milyon lirayı bulmuş

Sen ne yaptın Mourinho! İlk kez ortaya çıkan fatura çok baş ağrıtacak
Japonya'da 6.8'lik deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Ülke 6.8'lik depremle sallandı! Tsunami uyarısı korkuyu katladı
Erdoğan: Suriye'nin kuzeyine konutlar yapıyoruz, ülkesine dönenlerin sayısı 1 milyon 290 bin

Erdoğan bunu ilk kez söyledi! İşte ülkelerine dönen Suriyeli sayısı
Rus milyarder ve eşi villada ölü bulundu

Rus milyarder ve eşi villada öldürüldü! Cüzdan boş çıkınca...
İlkay Gündoğan'dan yeni karar

İlkay Gündoğan'dan yeni karar
Fatih Karagümrük'ten 3 ay sonra bir ilk

Süper Lig'de muhteşem maç! 3 ay sonra bir ilk yaşandı
Beykoz'da dehşete düşüren olay! Balık tutanların oltasına ceset takıldı

İstanbul'da dehşete düşüren olay! Balık tutanların oltasına takıldı
Sındırgı'da korkutan deprem! Sarsıntı İstanbul'da da hissedildi

Afet bölgesi ilan edilen ilde korkutan deprem! İstanbul da sallandı
Cinayet evi yıkıldı, Sinem'in katili kayıp

Cinayet evi yıkıldı, Sinem'in katili kayıp
Gürsel Tekin'den bomba sözler: Kılıçdaroğlu her türlü desteği veriyor

Kayyum Gürsel Tekin, sessizliğini koruyan Kılıçdaroğlu'nu ateşe attı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.