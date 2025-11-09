AK Parti İl Başkanı Albayrak'tan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı

Ak Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Albayrak, mesajında Cumhuriyetin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete irtihalinin 87'nci yıl dönümünde rahmet ve minnetle andığını bildirdi.

Milletin bağımsızlık mücadelesine liderlik eden, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini atan Gazi Mustafa Kemal'in azmi, vizyonu ve millet sevgisiyle yol göstermeye devam ettiğini belirten Albayrak, şunları kaydetti:

"AK Parti olarak Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda, daha güçlü bir Eskişehir ve daha müreffeh bir Türkiye için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. Bu anlamlı günde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman silah arkadaşlarını, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum. Ruhları şad, emanetleri ebediyen payidar olsun."