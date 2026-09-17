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AK Parti heyetlerinden Meriç ve Uzunköprü'de ziyaretler

AK Parti heyetlerinden Meriç ve Uzunköprü'de ziyaretler
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AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ile AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Meriç ve Uzunköprü ilçelerinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Ak Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ile AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Meriç ve Uzunköprü ilçelerinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Aksal, Meriç İlçe Başkanı Hüsamettin Demirkan, Meriç Belediye Başkanı Yunus Atay, Subaşı Belediye Başkanı Göksel Tüfekçi, İl Genel Meclisi Üyesi Güray Öztürk ve parti teşkilatı üyeleriyle Küplü beldesini ziyaret ettiklerini belirtti.

Esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldiklerini aktaran Aksal, talep ve beklentileri dinlediklerini ifade etti.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba da Uzunköprü ilçesine bağlı Kurduköy'de muhtar Sami Öztaş ve vatandaşlarla görüştü.

İba, köyün ihtiyaçları ve vatandaşların taleplerinin değerlendirildiğini, yapılabilecek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunulduğunu kaydetti.

İba ve beraberindeki heyet daha sonra Kırcasalih Belediye Başkanı Samet Ertaş'ı ziyaret etti.

Ziyarette beldede tamamlanan çalışmalar ile planlanan projeler değerlendirildi.

Heyet, Kırcasalih'te esnaf ve kıraathane ziyaretlerinde de bulunarak vatandaşların talep ve görüşlerini dinledi.

Kaynak: AA
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