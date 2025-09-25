AK Parti Havza Kadın Kolları Toplantısı Gerçekleşti

Ak Parti Havza Kadın Kolları tarafından mahalle başkanları istişare toplantısı düzenlendi.

Ak Parti Genel Merkez MKYK üyesi Ayşegül Baysal, parti binasında düzenlenen toplantıda, AK Parti'nin kadına verdiği öneme değinerek, "Kadınlarımızın özverili çalışmaları her zaman davamıza önemli kazanımlar sağladı. Kadınlarımızın sahadaki varlığı partimize her zaman güç verdi ve vermeye devam edecek. İnşallah ülkemiz, partimiz ve davamız için aynı inanç ve irade ile çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

AK Parti Samsun İl Kadın Kolları Başkanı Tuğçe Dağdemir Muslu da Havza Kadın Kolları teşkilatının 17 ilçe arasında örnek gösterilen işlere imza attığını kaydetti.

AK Parti Havza Kadın Kolları Başkanı Sena Deniz ise kadının istedikten sonra yapamayacağı hiçbir iş olmadığını belirterek, "Hepimiz partimiz ve davamız için çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz." diye konuştu.

Programda, en çok üye yapan mahalle başkanlarına çiçek verildi.