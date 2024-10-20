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AK Parti Havsa İlçe Başkanlığına yeniden Savaştürk seçildi

AK Parti Havsa İlçe Başkanlığına yeniden Savaştürk seçildi
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AK Parti Havsa 8. Olağan İlçe Kongresi'nde başkanlığa yeniden Haluk Savaştürk seçildi.

Ak Parti Havsa 8. Olağan İlçe Kongresi'nde başkanlığa yeniden Haluk Savaştürk seçildi.

Havsa Esnaf ve Sanatkarlar Odası toplantı salonunda düzenlenen kongrede konuşan AK Parti Milletvekili Fatma Aksal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'ye kazandırdığı en önemli şeyin özgüven olduğunu söyledi.

AK Parti teşkilatlarının yaptıklarıyla gurur duyması gerektiğini belirten Aksal, "Türkiye savunma sanayi başta olmak üzere birçok alanda dünyada örnek gösteriliyor. Bu geldiğimiz noktada ne kadar iyi işler yaptığımızın göstergesidir. Birliğimizi, beraberliğimizi daim kılalım, inanalım." diye konuştu.

Aksal, kongrenin hayırlı olmasını diledi.

İl Başkanı Belgin İba da kongrelerde motivasyonun tazelendiğini, birlik ve beraberliğin pekiştiğini belirtti.

AK Parti teşkilatlarında hizmet için yarış yapıldığını ifade eden İba, "AK Parti 2002'den bu yana milletin vicdanı, iradesi ve yarınların teminatıdır. Aynı inanç ve aynı azimle yolumuza devam edeceğiz." dedi.

İlçe Başkanı Haluk Savaştürk de AK Parti'nin ilçede yaptığı hizmetleri herkesin gördüğünü, gelecek seçimlerde belediyeyi yeniden kazanacaklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından yapılan seçimde Savaştürk yeniden ilçe başkanı oldu.

Kaynak: AA / Gürkan Arda - Güncel

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