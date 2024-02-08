Üye Girişi
Haberler

AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Öntürk, Altınözü ilçesinde ziyaretlerde bulundu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Öntürk, Altınözü ilçesinde MHP Altınözü İlçe Başkanlığı, Altınözü Esnaf Odası, Altınözü Şoförler Odası, Altınözü Ziraat Odası, Altınözü Esnaf ve Kefalet Başkanlığını ziyaret etti. Muhtar, kanaat önderleri ve basın mensuplarıyla da bir araya gelen Öntürk, depremlerde hayatını kaybedenleri anarak, Hatay'da yapacakları çalışmaları anlattı.

AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Öntürk, Altınözü ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Öntürk, ziyaretleri kapsamında MHP Altınözü İlçe Başkanlığı, Altınözü Esnaf Odası, Altınözü Şoförler Odası, Altınözü Ziraat Odası, Altınözü Esnaf ve Kefalet Başkanlığını ziyaret etti.

Muhtar, kanaat önderleri ve basın mensuplarıyla da bir araya gelen Öntürk, depremlerde hayatını kaybedenleri andı.

Kentte yapacakları çalışmaları anlatan Öntürk, şunları kaydetti:

"Her bölgeye ekip kuracağım. Hatay'ın dört bir yanında tüm altyapı çalışması başlatacağız. Hatay'da çamurlu ve çukurlu yol bırakmayacağım. Sonra altyapı, sıcak asfalt, su sorununu çözeceğiz. Hatay'ın her yerini yaşanabilir hale getireceğiz. Göreve geldiğimizde ihtiyaç olan her yere organize sanayi bölgesi yapılacak."

Kaynak: AA / Güncel

Mehmet Öntürk Altınözü AK Parti Hatay Deprem Yerel Haberler Politika Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title