AK Parti Hakkari Gençlik Kolları'ndan Gazzeli Çocuklar İçin 'Boş Sıralar' Etkinliği

Hakkari AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığınca, İsrail tarafından öldürülen Gazzeli çocuklar için "Boş Sıralar" etkinliği düzenlendi.

Bulak Mahallesi'ndeki eski belediye hizmet binası önünde yapılan etkinlikte "Bu sıralar boş çünkü İsrail çocukları öldürdü" yazılı pankartlar açıldı, İsrail saldırılarında öldürülen çocukların fotoğrafları sıraların üzerine konuldu.

AK Parti Hakkari Gençlik Kolları Başkanı Yusuf Rızgar Özdemir, Gazze'de binlerce masum çocuğun sıralarına kavuşmadan öldürüldüğünü ya da yarım kalmış hayallerinin başında susturulduğunu söyledi.

İsrail'in, 7 Ekim'den bu yana 19 bin çocuğu katlettiğini ve o çocukların çantalarının kapının arkasında asılı kaldığını belirten Özdemir, şunları kaydetti:

"Defterleri hiç açılmadı. Kalemleri hiç yazmadı. Hayatları, İsrail'in bombalarıyla ellerinden alındı. İsrail çocukların geleceğe açılan kapılarını hedef aldı. Gazze'de yüzlerce okul yerle bir edildi, sınıflar enkaza döndü, kütüphaneler kül oldu. Çocukların umutla beklediği teneffüs zilinin yerini, bombaların uğursuz sesi aldı. Eğitim, insanlığın en temel hakkıyken, Gazze'de bu hak barbarca yok edildi. Çocukların dünyasıyla birlikte, yarının öğretmenleri, mühendisleri, doktorları da yok edildi. Biz, hakkı haykırmaktan, gerçeği söylemekten ve mazlumun yanında dimdik durmaktan asla geri adım atmayacağız. İzzet kavramını şahsiyetlerinde ete kemiğe büründüren Filistin halkını, onurlu direnişleriyle tüm dünyaya insanlık dersi veren Gazzeli kardeşlerimizi, ülkemiz, milletimiz ve dimdik duran gençliğimiz adına buradan selamlıyoruz."