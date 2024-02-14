AK Parti Hakkari Belediye Başkan Adayı İsmet Ölmez'e Ziyaretler Devam Ediyor
Eski Durankaya Belde Belediye Başkanı Fatih Keskin, İsmet Ölmez'i seçim koordinasyon merkezinde ziyaret etti. Ölmez, ziyaretlerin kendisine cesaret verdiğini ve kente yapacağı hizmetler için motivasyon sağladığını belirtti.
AK Parti Hakkari Belediye Başkan adayı İsmet Ölmez'e ziyaretler devam ediyor.
Eski Durankaya Belde Belediye Başkanı Fatih Keskin, beraberindekilerle Bulvar Caddesi'ndeki seçim koordinasyon merkezini ziyaret etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ölmez, bu ziyaretlerin kente yapacağı hizmetler için kendisine cesaret verdiğini belirtti.
Ölmez, kentte birlik ve beraberliğin daha iyi bir noktaya geldiğini aktardı.
Keskin de yıllardır siyasetle uğraştığını bildirerek, kente önemli hizmetler yapacağına inandıkları Ölmez'in yanında olduklarını ifade etti.