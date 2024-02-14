AK Parti Hakkari Belediye Başkan Adayı İsmet Ölmez'e Ziyaretler Devam Ediyor

AK Parti Hakkari Belediye Başkan adayı İsmet Ölmez'e ziyaretler devam ediyor.

Eski Durankaya Belde Belediye Başkanı Fatih Keskin, beraberindekilerle Bulvar Caddesi'ndeki seçim koordinasyon merkezini ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ölmez, bu ziyaretlerin kente yapacağı hizmetler için kendisine cesaret verdiğini belirtti.

Ölmez, kentte birlik ve beraberliğin daha iyi bir noktaya geldiğini aktardı.

Keskin de yıllardır siyasetle uğraştığını bildirerek, kente önemli hizmetler yapacağına inandıkları Ölmez'in yanında olduklarını ifade etti.