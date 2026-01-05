AK Parti Hakkari Başkanı Kaya'dan üye artışına ilişkin açıklama

Ak Parti Hakkari İl Başkanı Zeydin Kaya, partilerinin üye artışına ilişkin basın açıklaması yaptı.

Kaya, parti binasında yaptığı açıklamada, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2 Ocak 2026 tarihinde açıklanan resmi verilere göre Ak Parti'nin üye sayısının 664 bin 568 artarak 11 milyon 543 bin 301'e ulaştığını belirtti.

Söz konusu artışın Türkiye siyasi tarihinde Ak Parti'nin güçlü toplumsal karşılığının ve sahaya dayalı siyaset anlayışının somut bir göstergesi olduğunu belirten Kaya, partinin kuruluşundan bu yana siyaseti milletin gündeminden koparmadan yürüttüğünü ifade etti.

Yargıtay'ın açıkladığı tablonun Ak Parti'nin milletin partisi olduğunu gösterdiğini kaydedan Kaya, şu ifadeleri kullandı:

"Hakkari İl Teşkilatları olarak Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, AK Parti teşkilatçılığının temelini oluşturan milletle gönül bağı kurma anlayışı doğrultusunda sahada güçlü, disiplinli ve süreklilik arz eden bir çalışma yürütmekteyiz. Bu kapsamda gerçekleştirilen ev ve iş yeri ziyaretleri, mahalle ve köy buluşmaları ile Kadın ve Gençlik Kollarımızın koordineli faaliyetleri vatandaşla birebir temas esaslı, gönüllülük, aidiyet ve güven temelli bir teşkilat anlayışıyla icra edilmiştir. Genel merkezimiz tarafından bölgemiz özelinde belirlenen hedefleri yüzde 212 oranında aşarak 81 il içinde şampiyonlar arasında, bölgemizde de ilk sıralarda yer almanın haklı gururunu yaşıyoruz. Yine mevcut üye sayımız 37 bin 798 seviyesinde. 2025 yılı içinde 8 aylık süreçte 6 bin 582 yeni üye kazandırmak suretiyle Hakkari'de teşkilatlarımızla sürekli sahada vatandaşlarımızla bir arada olarak bu çalışmalarımızı yapmaya devam etmekteyiz."