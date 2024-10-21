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AK Parti Gümüşhacıköy 8. Olağan İlçe Kongresi Yapıldı

AK Parti Gümüşhacıköy 8. Olağan İlçe Kongresi Yapıldı
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Gümüşhacıköy'de gerçekleştirilen AK Parti 8. Olağan İlçe Kongresi'nde Ömer Civek yeniden İlçe Başkanlığına seçildi. Kongreye Amasya Milletvekili Haluk İpek ve İl Başkanı Ekrem Toto da katıldı.

Ak Parti Gümüşhacıköy 8. Olağan İlçe Kongresi yapıldı.

Gümüşhacıköy Öğretmenevi'nde yapılan kongreye AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, İl Başkanı Ekrem Toto ve partililer katıldı.

Kongrede tek aday Ömer Civek, yeniden İlçe Başkanlığına seçildi.

Civek, kongre sonunda yaptığı açıklamada kendisine destek olan herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA / Murat Demirci - Güncel

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