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AK Parti Gülnar İlçe Başkanı Ahmet Şahin Yeniden Seçildi

AK Parti Gülnar İlçe Başkanı Ahmet Şahin Yeniden Seçildi
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AK Parti Gülnar 7. Olağan İlçe Kongresi'nde Ahmet Şahin, tek listeyle ilçe başkanlığına yeniden seçildi. Şahin, ilçedeki çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

Ak Parti Gülnar İlçe Başkanı Ahmet Şahin yeniden görevine seçildi.

Ak Parti Gülnar 7. Olağan İlçe Kongresi, Gülnar Belediyesi Düğün Salonu'nda düzenlendi.

Tek listeyle yapılan seçimde ilçe başkanı Ahmet Şahin güven tazeledi.

Şahin, ilçedeki çalışmalara ara vermeden devam edeceklerini söyledi.

Kongreye AK Parti Mersin Milletvekilleri Nureddin Nebati, Havva Sibel Söylemez ve Ali Kıratlı, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Sever ile İl Başkanı Adem Aldemir de katıldı.

Kaynak: AA / Yalçın Taşlıalan - Güncel

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