Ak Parti Giresun Milletvekili Ali Temür, Doğankent ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Temür, makamında ziyaret ettiği Doğankent Belediye Başkanı Rüşan Özden ile bir süre sohbet etti.

Daha AK Parti Doğankent İlçe Teşkilatını ziyaret eden Temür, İlçe Başkanı Cemal Kahraman ve partililerle bir araya geldi.

Merkez Mahallesi'nde esnaf ziyaretlerinde bulunan Temür, vatandaşlar ve esnafın taleplerini dinledi.

Temür, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerine kısa bir zaman kaldığını belirterek, Doğankent halkından destek istedi.