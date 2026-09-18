AK Parti Giresun İl Başkanı Alkan, gazetecilerle bir araya geldi

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AK Parti Giresun İl Başkanı Hüseyin Alkan, kentte ulaşıma yönelik planlanan çalışmaları değerlendirdi.

Alkan, Giresun Uygulama Oteli Zeytinlik Konağı'nda düzenlediği basın toplantısında, Karadeniz Sahil Yolu'nun Giresun Limanı mevkisinde yaşanan trafik sıkışıklığına değindi.

Batlama ve Aksu mevkileri arasında 8,5 kilometrelik çevre yolu yapımı için Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile görüştüklerini belirten Alkan, 6,5 kilometre tünel ve 2 kilometre viyadük şeklinde inşa edilmesi planlanan yolun 2027'de yatırım programına teklif edildiğini vurguladı.

Liman mevkisinde farklı seviyeli kavşak projesinin de sürdüğünün altını çizen Alkan, internet ve elektrik hatlarının yerinin değiştirilmesi çalışmaları yürütüldüğünü aktardı.

Alkan, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün kavşak bölgesinde yaşanabilecek su baskınlarının önlenmesine yönelik sel kapanı ve tersip bendi yapacağını da kaydetti.

Çalışmalar sırasında Karadeniz Sahil Yolu'ndaki trafik akışının olumsuz etkilenmemesi için öncü çalışmaların devam ettiğini belirten Alkan, Giresun şehir girişlerinin Gemilerçekeği ve Teyyaredüzü mevkisindeki viyadükler bölgesinden sağlanmasının planlandığını ifade etti.

Kaynak: AA