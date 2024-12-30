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AK Parti Şırnak İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi Yapıldı

AK Parti Şırnak İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi Yapıldı
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AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, partisinin Şırnak İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'ne katıldı. Kongrede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefonla partililere seslendi ve birlik vurgusu yaptı. Keşir, Türkiye'nin ve Şırnak'ın değişimini anlatarak, kadınların eğitimdeki önemin arttığını belirtti. Kongrede, Fatma Bişenk Acar yeniden başkan seçildi.

Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, partisinin Şırnak İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'ne katıldı.

Şırnak Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen kongrede, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Keşir'in telefonundan partililere seslendi.

Bütün Şırnaklıları selamladığını belirten Erdoğan, kongrenin hayırlara vesile olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizlere olan güvenimiz her geçen gün artıyor. Her şeyden önce birliğiniz, beraberliğiniz, kardeşliğiniz, dayanışmanız çok önemli. 22 yılda ülkemize çok şeyler kazandıran partimizin bundan sonraki süreçte de aynı katkıları sağlayacağına inanıyorum ve siz değerli hanım kardeşlerimi en kalbi duygularla selamlıyorum." dedi.

Kongrede konuşan Keşir de Şırnak'ta bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Bugün 922 ilçede, 81 ilde 7. kongresini yapan yegane kadın kolları AK Parti teşkilatıdır." ifadesini kullanan Keşir, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı'mız 23 yıl evvel 'Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.' dedi. O günden itibaren Türkiye'de, Şırnak'ta, Hakkari'de, Edirne'de, Mersin'de, Çanakkale'de, bölgede hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Yolda gelirken arkadaşlarım Cudi'yi, Gabar'ı anlattılar. Dün orada bomba sesi, kurşun sesi duyulurken, 'Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.' diyen liderimiz sayesinde bugün artık petrol kuyuları çalışıyor. 23 yıldır taş üstüne taş koyma mücadelesini veriyoruz. Cizre'deki kız çocuklarının Bursa'daki kız çocuklarından, Silopi'deki çocukların Ankara'daki çocuklardan farkı olmasın diye uğraşıyoruz."

Keşir, "Yasakları ve terörü tarihe gömdük. 81 ilde açtığımız üniversitelerle bugün artık üniversiteye giden kız çocuklarının sayısı, erkek çocukların sayısından fazla. Türkiye eski Türkiye değil." diye konuştu.

Kongrede, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar ve Belediye Başkanı Mehmet Yarka da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından tek listeyle gidilen kongrede, Fatma Bişenk Acar yeniden AK Parti Şırnak İl Kadın Kolları Başkanı seçildi.??????

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
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